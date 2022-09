Silbersee-Gutachen in Dormagen : Vertrauen ist erschüttert

Meinung Dormagen Nach mehr als einem Jahr ist das Zweitgutachten zum Silbersee endlich öffentlich. Der Vorgang schürt Zweifel am Vertrauen in die Verwaltung, der Inhalt ist brisant.

Das Thema Silbersee wird zu einem einzigen Debakel für die Verwaltungen der Stadt Dormagen und des Rhein-Kreises Neuss . Es beschädigt das Vertrauen der Bürger in ihre Verwaltungen. Was seit Dienstag öffentlich wurde, könnte zu einem ausgewachsenen Skandal erwachsen.

Trotzdem diente das Gutachten als Beleg, dass das Silberseeareal als Gewerbefläche geeignet ist. Es ist den für viele Politiker und Verwaltungsleute so nervigen Bürgerinitiativen in Elvekum und Delrath zu verdanken, die immer den Finger in die Wunde gelegt haben und die Ergebnisse des RWE-Papiers angezweifelt haben, aber nie in den Amtsstuben Gehör fanden. Und den Grünen in Dormagen, die durchsetzten, dass die Stadt ein Zweitgutachten in Auftrag gibt, sowie ihren Kollegen auf Kreisebene, die Druck machten, dieses Zweitgutachten zu veröffentlichen.