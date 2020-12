Sicherheit in Dormagens Fußgängerzone : Poller werden wieder ein Thema

Dormagen Sicherheitsfragen stellen sich nach der Amokfahrt von Trier auch in Dormagen. Großveranstaltungen mit großen Menschenansammlungen gibt es aktuell wegen der Corona-Pandemie nicht. Zufahrt zur Fußgängerzone gibt’s allerdings von mehreren Seiten.

Die islamistisch motivierten Terroranschläge in Nizza, auf dem Berliner Breitscheidplatz und in Barcelona in den Jahren 2016 und 2017 haben die Gefahr von zu Mordwerkzeugen zweckentfremdeten Fahrzeugen ins allgemeine Bewusstsein gebracht. Und dann am Dienstag die schreckliche Amokfahrt in Trier, die auch in Deutschland wieder die Frage aufwirft, wie solche Taten verhindert werden können. Auch wenn wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Großveranstaltungen mit vielen Menschen anstehen, so verfügt beispielsweise Dormagen über eine zentrale Fußgängerzone mit gleich mehreren Zufahrten.