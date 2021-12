Sicherheit in Dormagen : Fahrtraining für Rettungskräfte

Sicherheit in Dormagen

Zwölf RTW-Fahrer nahmen in diesem Jahr an dem Training teil. Im kommenden Jahr sollen weitere Fahrer folgen. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Um auch bei schlechtem Wetter sicher über die Straßen zu fahren, nahmen die RTW-Fahrer der Stadt Dormagen nun an einem Fahrssicherheitstraining teil.

Auch bei Regenwetter, Wind und eisigen Fahrbahnen müssen Rettungswagen sich sicher und zumeist zügig auf dem Asphalt bewegen. Um auch in solchen Situationen das Fahrzeug schnell, aber sicher zum Einsatzort zu lenken, trainierten zwölf Rettungswagenfahrer der Dormagener Feuerwache den Ernstfall unter erschwerten Bedingungen. Neben rutschigen Fahrbahnen wurden auch ein Slalomparcours und eine Hindernisstrecke absolviert sowie das richtige Brems- und Lenkverhalten geübt.

„Während unserer Einsätze müssen die Rettungswagenfahrerinnen und Rettungswagenfahrer auf vieles achten, mögliche Gefahrenquellen frühzeitig erkennen und sich entsprechend verhalten. Zudem spielt der Zeitfaktor je nach Einsatz eine große Rolle“, erläutert Achim Mittnacht, Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Dormagen . „Deshalb ist es uns wichtig, unsere Einsatzkräfte gut zu schulen, um schnell und sicher am Einsatzort anzukommen.“

Bereits im zweiten Jahr nehmen Einsatzkräfte an der Schulung teil. Im kommenden Jahr sollen weitere RTW-Fahrerinnen und Fahrer an der Schulung teilnehmen. „Dieses Training ist sehr wertvoll für uns und kann im Ernstfall womöglich Leben retten. Wir hoffen sehr, dass wir das Training langfristig in unseren Fortbildungspool aufnehmen dürfen“, sagt Mittnacht und erläutert, dass das Training zunächst für drei Jahre bezuschusst wurde. Eine Verlängerung sei jedoch möglich. Die Kosten für das Fahrsicherheitstraining werden zur Hälfte von der Unfallkasse NRW bezuschusst, die andere Hälfte trägt die Stadt.