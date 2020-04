TV-Show „The Masked Singer“ : Der „Drache aus Knechtsteden“ ist... Gregor Meyle

Knechtsteden Bei der Pro7-Show „The Masked Singer“ wurde das Geheimnis um den Drachen gelüftet, der seine Hinweis-Filme auf dem Gelände des Klosters Knechtsteden und in der Basilika gedreht hatte. Er belegte am Ende den dritten Platz.

Seit am 10. März die erste Show von „The Masked Singer“ auf Pro 7 lief, rätselten viele darüber, wer sich hinter den Masken der zehn Sänger versteckt. Vor allem einige Dormagener, die sofort bemerkten, dass der mächtige Drache seine Hinweis-Filme auf dem Gelände des Klosters Knechtsteden und in der Basilika gedreht hatte, spekulierten über die beeindruckende Stimme im prächtigen Ganzkörper-Kostüm. Am Dienstag Abend wurde das Geheimnis beim Finale der Show gelüftet: Der Sänger Gregor Meyle steckte – wie von einigen Dormagenern und auch der kompletten Dreier-Jury vermutet – unter der Drachen-Maske. Die Zuschauer tippten mehrheitlich auf Max Giesinger, da war Meyle nur zweite Wahl.