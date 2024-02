Dormagenerin Uschi Malzburg bei „Shopping Queen“ „Ich bin eher die Koch-Maus als die Shopping-Maus“

Bei der Sendung treten fünf Frauen an fünf Tagen gegeneinander an, um „Shopping Queen“ zu werden. Das Motto der Shopping-Woche in Düsseldorf lautete diesmal: „Love is in the hair – entdecke mit deiner Perücke neue Facetten deiner Persönlichkeit!“ Die Echthaarperücken wurden den Frauen in der Sendung zugelost, Malzburg bekommt eine mit dunkelbraunem, glattem Haar. Mit 500 Euro und vier Stunden Zeit im Gepäck galt es dann, ein passendes Outfit rund um die Perücke zu gestalten. Sie entscheidet sich für eine Kombination aus beigem Hut, Lederhose, schwarze Absatzstiefeletten, beiger Bluse und Poncho. Zwei Mal zehn und zwei Mal neun Punkte gab es dafür von ihren Mitstreiterinnen, auch Guido Maria Kretschmer ist überzeugt – Uschi Malzburg gewinnt damit die Shopping-Woche.