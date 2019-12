Kampfsport in Dormagen : „Shirai“ trägt jetzt den Titel Kampfkunstschule des Jahres

Die Kampfkunstakademie Shirai an der Weilerstraße in Dormagen setzt verstärkt auf den Nachwuchs. Foto: Shirai

Horrem Die Kampfkunstakademie „Shirai Dormagen“ wurde für ihren Einsatz und ihre Familienfreundlichkeit im Jahr 2019 vom Kampfkunstkollegium Deutschland mit Platz eins ausgezeichnet. Damit ist sie Kampfkunstschule des Jahres.

Dieser zertifizierte Titel wird vom ehemaligen Karate-Bundestrainer Toni Dietl und seinem Kollegium regional für den außergewöhnlichen Einsatz in der Aufbauarbeit, Förderung des Sports und Familienfreundlichkeit vergeben. Vereinsvorstand und Trainer des Dormagener Vereins freuten sich sehr über die Auszeichnung und fühlen sich in Ihrer Arbeit bestätigt.

Dieses Jahr konnte Shirai, nicht zuletzt durch die Eröffnung der vereinseigenen Räumlichkeiten, wieder mit Mitgliederzuwachs und deren Ausbildung punkten. „Unsere spezielle Randsportart Karate scheint einen Aufschwung zu erleben. Wir glauben, dass wir ein gutes Maß an Moderne und Tradition vermitteln. Karate ist in erster Linie ein Werkzeug zur Charakterschulung“, sagt die ehrenamtliche Kinder-Trainerin Nadine Beu. „Statistisch haben wir laut Bestandserhebung des Landessportbund momentan alle Altersklassen gut besetzt.“

Mit bis zu zwölf Unterrichtseinheiten in der Woche und zehn lizenzierten Trainern sowie drei Trainern in Ausbildung wappnet sich der Verein für neue Aufgaben. Ab Januar wird es in der Kampfkunstakademie an der Weilerstraße neue Anfängerkurse geben. Interessenten, die ein Teil der Kampfkunstschule werden möchten, können sich unter www.shirai.de oder vor Ort während der Unterrichtszeiten informieren.