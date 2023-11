Sessionseröffnung der KG Thalia Blau-Weiß Prinz „Patzi“ regiert die Jecken in Delhoven

Jürgen „Patzi“ Patzelt wurden am 11. Februar 1969 im linksrheinischen Köln geboren und wuchs auf dem Delver Blechhof im elterlichen Gartenbaubetrieb auf. Inzwischen wohnt er in Hackenbroich und ist seit 2002 glücklich verheiratet. Bereits seit 1985 ist Patzi Mitglied der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven, seit 2005 im Elferrat vertreten und seit mehr als 25 Jahren als Hoppeditz tätig. Für jeden Jecken habe er stets ein Möhrchen dabei, wie Sabrina Diamant, zweite Geschäftsführerin des Vereins, berichtet. Jürgen Patzelt ist ein Vereinsmensch und überaus aktiv. In der Session 2012/2013 war er schon einmal Prinz im Dreigestirn zusammen mit Stephan Gödderz, Wolfgang Neuy und Prinzenführer Wolfgang Schecht. Auch hält er dem Karnevalsclub „arm söck“ seit 1985 die Treue. Darüber hinaus ist er Mitglied im 4. Scheibenschützenzug des BSV und der FC Delhoven Eierlikörbande. Auch beruflich ist Patzi vielseitig interessiert und wechselte nach drei Jahrzehnten in der Computer-Programmierung vor ein paar Jahren in die handwerkliche Arbeitswelt, zunächst im Garten- und Landschaftsbau und aktuell im Heizungs-/Sanitärbereich. Prinzenführerin Brigitte, Hofdame Martina und Adjutant Wolfgang sind den Delver Jecken als langjährige Thalia-, Elferrats- bzw. Vorstands-Mitglieder bekannt. Prinz Patzi ist somit bestens gerüstet für die kommende, jecke Zick, die unter dem Sessions-Motto steht: „Delve, ärm söck un Elferrat, am Pletschbach sin mer voll in Fahrt.“