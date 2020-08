Service für Senioren : Neusser Pflegedienst jetzt auch in Dormagen am Start

Carlos Navarette y Garcia (r.) ist Inhaber des Pflegedienstes. Foto: Daheim-Zuhause

Dormagen Der Neusser Pflegedienst „Daheim-Zuhause“ bietet ab sofort mit einem neuen Standort in Dormagen hilfebedürftigen Menschen die Betreuung, die sie zum eigenständigen Leben brauchen.

„Wir wollen das selbstständige und selbstbestimmte Leben im eigenen Zuhause ermöglichen“, sagt Inhaber Carlos Navarette y Garcia. Vor drei Jahren hat er sich mit „Daheim-Zuhause“ in Neuss selbständig gemacht.

Bislang gibt es ein halbes Dutzend ambulanter Pflegedienste in Dormagen, nun kommt ein weiterer hinzu. Kein Wunder: Die Nachfrage nach dieser Art der Unterstützung ist bei vielen Älteren groß. „Vom bürokratischen Aufwand über die lebensnahe Alltagsbegleitung und einfühlsame pflegerische Versorgung bis zur hauswirtschaftlichen Unterstützung umsorgen wir jeden Menschen ganz individuell“, erklärt Navarette y Garcia die Leistungen, die in der Regel auch für die anderen Anbieter gelten, die so ihre Kunden entlasten wollen.

Der Inhaber ist in Neuss auch in der Sportszene bekannt, weil er seit Jahrzehnten beim Hockey-Verein HTC Schwarz-Weiß Neuss in diversen Funktionen engagiert ist. Er war viele Jahre als Leitende Fachkraft im Betreuungsbereich tätig (unter anderem als Pflegedienstleiter beim ambulanten Dienst der Diakonie in Neuss).

Anfang August eröffnete die „Daheim-Zuhause GmbH – Betreuung und Pflege Dormagen“ ihr neues Büro im Zentrum an der Straße Unter den Hecken 28. Als Betreuungs- und Pflegedienst verfügt die Daheim-Zuhause GmbH über eine volle Pflegekassenzulassung und hat somit die Möglichkeit, Dienstleistungen direkt mit den Pflegekassen abzurechnen. Ein weiterer Aspekt der Neugründung: Die Daheim-Zuhause GmbH belebt den Arbeitsmarkt in Dormagen und sichert in der Krisenzeit wichtige Arbeitsplätze. „In Neuss sind bereits 45 Mitarbeiter im Einsatz. Für Dormagen suchen wir noch Mitarbeiter.“

(schum)