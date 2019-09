Serie Familienbüro Dormagen : Beratung für Schwangere im Konflikt

Dormagen Sozialpädagogin Martina Berendt-Laermanns hört zu, berät und begleitet Frauen je nach deren Bedürfnissen.

Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, spüren oft Angst oder Hilflosigkeit, müssen sich mit ihrer neuen Lage auseinandersetzen, die weitreichende Folgen für ihre Familie hat. „Es geht um die Entscheidung der Frau, vor der ich großen Respekt habe“, betont Sozialpädagogin Martina Berendt-Laermanns, die jeden Mittwoch von 8 bis 10 Uhr Schwangerschaftsberatung im Familienbüro im Dormagener Rathaus anbietet. Seit 25 Jahren ist sie in der Konfliktberatung tätig, zunächst fünf Jahre für den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Neuss, seit 20 Jahren für den Verein „Frauen beraten/donum vitae“ in Neuss, der die Beratung übernahm, als der katholische Träger aus der Konfliktberatung ausstieg.

Denn anders als die Schwangerschaftsberatung Esperanza stellt „Frauen beraten/donum vitae“ den Beratungsschein aus, den die Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch vorlegen müssen. Aber auf diesen „Schein“ möchte Martina Berendt-Laermanns ihre Beratung nicht reduziert wissen: „Ich lasse mich individuell und vorbehaltlos auf jede Ratsuchende ein, an deren Seite ich stehe. Ich mache keinen Druck, sondern hole die Frau da ab, wo sie Unterstützung braucht.“ Das können materielle Hilfsangebote aus der Mutter-Kind-Stiftung sein, Hinweise auf Kinderbetreuung, das Vermitteln an andere Stellen, gerade bei psychischen Problemen oder Drogensucht, das Aufzeigen von beruflichen Perspektiven oder auch „nur“ ein Gespräch in seelischer Not. Auch Partnergespräche sind bei „Frauen beraten/donum vitae“ möglich, ebenso eine weitere Begleitung. „Keine Frau fällt eine Entscheidung gegen ihr Kind leichtfertig“, so die erfahrene Sozialpädagogin. Nicht immer weiß sie nach dem rund einstündigen Gespräch, ob sich die Schwangere für oder gegen ihr Kind entscheidet, aber sie hat schon viele positive Rückmeldungen und Dank erhalten – von Frauen, die sie gestärkt hat, ihr Baby zu bekommen, aber ebenso von Frauen nach einem Abbruch.