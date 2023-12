Dormagener Senioren empfehlen Die besten Rezepte zur Weihnachtszeit

Kindheitserinnerungen aus der Weihnachtszeit sind bei den meisten Menschen unweigerlich mit dem Duft nach Plätzchen oder Gerichten am Weihnachtsabend verknüpft. In vielen Familien werden die Rezepte über Generationen weitergegeben, denn bei Oma schmeckt es ja bekanntlich am besten. Welche Rezepte sie regelmäßig zubereitet und auch an ihre Lieben weitergegeben haben, erzählen Brunhilde Döring, Margareta Meiseberg und Maria Grünen. Die hauswirtschaftlich erfahrenen Seniorinnen sind Gäste der Tagespflege und Bewohnerinnen des Augustinushauses in Dormagen.