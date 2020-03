Hackenbroich : Seniorin wird Opfer eines Trickbetrügers

Hackenbroich Eine Seniorin ist am Montag Opfer eines Trickdiebes geworden. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung an der Sinnersdorfer Straße. Gegen 10.50 Uhr klingelte es an deren Eingangstür.

Unter dem Vorwand, Arbeiten vornehmen zu müssen, verschaffte er sich Zugang zur Wohnung. Ehe sich die Seniorin versah, begab sich der Unbekannte in das Badezimmer und „kontrollierte“ dort die Armaturen. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und der Unbekannte verschwunden. Nachdem der Mann das Mehrfamilienhaus verlassen hatte, stellte eine wenig später eintreffende Pflegekraft fest, dass Türen des Mobiliars geöffnet wurden, offenbar jedoch nichts entwendet worden war.