Seniorennachmittag in Dormagen Anmeldungen für August noch möglich

Der nächste Senioren-Nachmittag findet am Mittwoch, 28. August, um 15 Uhr in der Kulturhalle an der Langemarkstraße 1-3 statt. Das heimische Galerietheater zeigt dann zwei Auszüge aus der neuen Komödie „Zwei ahnungslose Engel“. In dem Stück gehen zwei lebenslustige ältere Schwestern mit einer exklusiven Kreditkarte, die sie plötzlich im Briefkasten finden, auf vergnügliche Shopping-Touren. Der Eintritt ist frei, Getränke, Kuchen und Plätzchen werden auf der Veranstaltung ebenfalls kostenlos angeboten. Das Kulturbüro empfiehlt aber wegen der hohen Nachfrage eine frühzeitige Anmeldung. Diese ist unter der Telefonnummer 02133 257 4112 oder per Mail an kulturbuero@stadt-dormagen.de möglich.