Seniorenmesse in der Rathaus-Galerie Dormagen

Seniorenmesse : Auch im Alter bietet das Leben Vielfalt

Dagmar Drossart (l.) im Gespräch mit Renate Mischling an einem der Stände der Messe. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Unter dem Motto „Mach mit“ fand am Samstag die zweite Seniorenmesse in der Rathaus-Galerie statt.

Leben im Alter, ein Thema, das die Meisten wohl am liebsten verdrängen. Wie wichtig es aber ist, sich frühzeitig mit dem Älterwerden zu beschäftigen, verdeutlichte die zweite Seniorenmesse. An sieben Ständen informierten sich die Besucher über Hilfs- und Freizeitangebote in Dormagen. In einem Ladenlokal wurden Vorträge angeboten, bei denen Seniorenthemen im Vordergrund standen.

Als Mitveranstalter der Seniorenmesse stellte sich der Seniorenbeirat der Stadt Dormagen mit seinen Tätigkeitsfeldern vor. In einzelnen Stadtteilen ist der Beirat durch sogenannte Kümmerer vertreten, die sich aktiv für die Interessen älterer Bürger einsetzen. „Ein wichtiges Thema ist beispielsweise, Wege barrierefrei zu machen“ erklärte Hans-Peter Preuss vom Seniorenbeirat. „Wir unterstützen die Senioren in allem, was ihnen auf dem Herzen liegt“, fügte Jutta Warstat von der Stadt Dormagen hinzu. Eine beliebte Anlaufstelle an diesem Tage war der Stand des Sanitätshauses Salgert. Dort wurden die neusten Rollatoren-Modelle vorgestellt. „Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, die Modelle zu testen“, sagte Hannah Nix, Auszubildende im Sanitätshaust. Ein sehr gefragtes Hilfsmittel stellte auch ein Magnethalter für Gehstöcke dar. Der kann am Gürtel befestigt werden, so dass die Menschen die Hände frei haben. „Ich bin positiv überrascht, wie interessiert die Besucher sind, Neues kennenzulernen“, fügte Nix hinzu.



