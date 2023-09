Seniorenbeirat Dormagen fordert Begräbnisgarten für Nievenheim

Der Seniorenbeirat setzt sich dafür ein, dass die Bestattungskultur in Dormagen vielfältiger wird. Genauer gesagt sind es Vorsitzender Hans-Peter Preuss und Alfred Brüggemann, die im Rahmen eines Bürgerantrags fordern, dass auf dem Friedhof in Nievenheim als weitere Bestattungsform ein Begräbnisgarten mit Stelen angelegt wird. Als „Vorbild“ nennen sie den Heidegarten auf dem Heidefriedhof in Zons. Einen direkten Erfolg landeten die beiden in der Sitzung des Stadtrates in der vergangenen Woche nicht, denn ihr Anliegen wurde auf Vorschlag der Verwaltung an den Betriebsausschuss Eigenbetrieb verwiesen.