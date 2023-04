Senioren Union in Dormagen Fittgen geht „verletzt und enttäuscht“

Die Aussage des Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer, die Hans-Jürgen Petrauschke anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im vergangenen Dezember benutzte, hat Elisabeth Fittgen sicherlich gut getan: „Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen“, so der Landrat. Dieses Denkmal besteht offenbar bei einigen Menschen in ihrer CDU nicht mehr, glaubt die 80-Jährige. Sie hat sich, wie während der Mitgliederversammlung der Senioren Union bekannt wurde, von den Dormagener Senioren verabschiedet und ist den Kreis-Senioren beigetreten. Folge: Ihren Titel „Ehrenvorsitzende“ ist sie los. Um Differenzen gehe es nicht, sagt sie. Sie sei vielmehr „verletzt und tief enttäuscht“.