Senioren Union der CDU in Dormagen Elisabeth Fittgen wechselt überraschend in den Kreisverband

Als Gastredner hatte der Vorstand Dr. Oliver Holger Franz vom Rheinland Klinikum Grevenbroich geladen. Neben den Einblicken in die Geriatrie, die die medizinische Spezialdisziplin für ältere Menschen ist, gab er den Mitgliedern Tipps für ein langes, selbstbestimmtes Leben im Alter. Nach den Ehrungen und Dankesworte für fünf Jubilare für 20jährige und für elf Jubilare für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Senioren Union, wurde das ausscheidende, langjährige Vorstandsmitglied Hans Reimert verabschiedet. Bei der anschließenden Präsentation in Bild und Ton, der Veranstaltungen der Senioren Union aus dem Jahr 2020 gab es einiges zum Schmunzeln und alle freuen sich schon auf die weiteren Präsentationen aus den Jahren 2021 und 2022, die wegen der Fülle an Bildern und Videos, demnächst in einer eigenes dafür vorgesehenen Veranstaltung gezeigt werden.