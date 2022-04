Mobilität und Freizeit in Dormagen : Rikscha-Touren für Senioren

In Düsseldorf, hier am Dorothee-Sölle-Haus, gibt es bereits Rikscha-Angebote für Senioren. Foto: Endermann, Andreas (end)

Dormagen Die Caritas und ihre Kooperationspartner suchen für ein solches Projekt ehrenamtliche Fahrer. Für den 13. April ist dazu ein Treffen geplant.

Zons, der Knechtstedener Wald und das Klostergelände, das Rheinufer, der Chorbusch: Dormagen hat eine ganze Reihe schöner Ecken. Wer mobil ist, gut zu Fuß oder gerne mit dem Fahrrad unterwegs, kann problemlos nette Ausflüge unternehmen. Doch was ist mit Senioren und mit Menschen, die in ihrem Bewegungsfreiraum eingeschränkt sind? Diese Gruppe nimmt jetzt das Caritas-Mehrgenerationenhaus in den Blick. Die Verantwortlichen dort planen ein neues Angebot unter der Überschrift „Mit der Rikscha Dormagen und Umgebung entdecken“.

Bei einer Rikscha handelt es sich um ein kleines, in der Regel zweirädriges Gefährt, das ursprünglich aus Japan kommt. Auf einer Sitzfläche können gewöhnlich zwei Passagiere Platz nehmen, zu deren Beförderung ein Fahrer benötigt wird. Es gibt Rikschas, die von Menschen gezogen werden, aber auch solche mit Fahrrad- oder Motorantrieb. In Dormagen wollen die Initiatoren ihrer Zielgruppe die Möglichkeit bieten, ihre Stadt per Fahrrad-Rikscha einmal auf eine ganz andere Art und Weise zu erkunden. Initiatoren sind neben dem Caritas-Mehrgenerationenhaus die Freiwilligenagentur der Diakonie Rhein-Kreis Neuss, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Dormagen und der ADFC im Rhein-Kreis Neuss.

Die Rikscha-Fahrten sollen zunächst in einem fest umrissenen Zeitraum angeboten werden, vom 9. Mai bis zum 30. Juni dieses Jahres. Ziel sei es, „Zeit, Lebensfreude sowie gemeinsames Erleben zu schenken und mit den Mitreisenden in bekannter Umgebung Neues zu entdecken – an der frischen Luft und in der Natur“, schreibt der Caritas-Verband im Rhein-Kreis Neuss.

Genutzt werden soll eine Fahrradrikscha mit Elektro-Unterstützung, deren Standort am Caritas-Mehrgenerationenhaus ist. Damit das Projekt so richtig ins Rollen kommt, werden noch ehrenamtliche Rikscha-Piloten benötigt. „Wir suchen erfahrene Radfahrer, die gerne mit älteren Menschen im Kontakt und im gemächlichen Tempo der Rikscha unterwegs sind“, betont Heinz Schneider vom Mehrgenerationenhaus. Dafür reichten zwei bis drei Stunden freie Zeit – egal, ob einmal oder zweimal im Monat oder sogar wöchentlich. Die Rikscha-Fahrer treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, informieren sich gegenseitig über ihre Routen oder absolvieren Technik- und Sicherheitsschulungen. Ein erstes Informationstreffen für Interessierte findet am Mittwoch, 13. April, ab 18 Uhr im Caritas-Mehrgenerationenhaus, Unter den Hecken 44 (2. Etage), in Dormagen statt. Weitere Informationen gibt es bei Heinz Schneider und Barbara Funda.

