Dormagen : Das müssen Vereine wegen Corona beachten

Dormagen Die Rechtslage bei Fristen, Finanzen, Versammlungen und Vorstandswahlen während des Kontaktverbotes wurde in einem Seminar beleuchtet. Der Gesetzgeber hat wegen der Corona-Krise übergangsweise geregelt, dass die Vorstandsmitglieder vorerst im Amt bleiben dürfen.

Mitgliederversammlungen Ohne Versammlungen kommen einige Vereine wegen Satzungsvorgaben – wie einer vorgeschriebenen Versammlung im ersten Quartal – und überschrittenen Amtszeiten des Vorstands, in Schwierigkeiten mit ihren Statuten: „Werden diese Vorgaben nicht eingehalten, ist der Vorstand womöglich unrechtmäßig noch im Amt“, weist Röcken auf ein Problem hin, das allerdings vom Gesetzgeber mit einer Übergangsregelung bis 31. Dezember 2020 gelöst wurde. Am 27. März wurde ein Artikelgesetz wegen der Covid-19-Pandemie erlassen: „Ein Vorstandsmitglied eines Vereins bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.“ Ein Satzungsverstoß wegen der nicht rechtzeitigen Mitgliederversammlung werde keine nachteiligen Folgen für den Vorstand haben, der auch keine persönliche Haftung für Raum, Programm oder erneute Einladung übernehmen müsse: „In der Corona-Krise haben Sie als Vorstand keine andere Chance, Sie mussten absagen“, so Michael Röcken.



Virtuelle Versammlungen Die Alternative für tatsächliche Treffen sind virtuelle Mitgliederversammlungen oder schriftliche Abstimmungsverfahren. Dabei müssen die Vereine sicherstellen, dass alle Mitglieder die Möglichkeit haben, an den Online-Treffen teilzunehmen – oder vorher ihre Anliegen schriftlich zu äußern. „Die Vorstände müssen ihre Mitgliederstruktur prüfen, ob sie dazu in der Lage wären“, so Röcken. Dabei gehe es um technische Voraussetzungen, einen gesicherten Zugang und darum, ob die E-Mail-Adressen aller Mitglieder vorlägen. Die Mitglieder müssen informiert, Fristen für Anträge festgelegt, Beschlussvorlagen erstellt und versandt werden. Wegen der Covid-19-Pandemie gilt seit Ende März: „Ein Beschluss ist ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.“