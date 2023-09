Veranstaltung zum Selbsthifetag Selbsthilfegruppen in Dormagen stellen sich vor

Wer ein Problem hat und Hilfe benötigt, kann sich unter anderem an Selbsthilfegruppen wenden. Am Samstag, 30. September, veranstaltet der Rhein-Kreis Neuss den Selbsthilfetag von 11 bis 15 Uhr auf dem Paul-Wierich-Platz am historischen Rathaus in Dormagen. Gruppen mit verschiedenen Schwerpunkten stellen sich und ihre Angebote dort vor. Eine Übersicht.