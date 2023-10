Selbsthilfe-Tag des Rhein-Kreises Die Hürde, den ersten Schritt zu wagen

„Selbsthilfe macht stark“ – unter diesem Motto stellten viele verschiedene Selbsthilfegruppen am vergangenen Samstag vor dem historischen Rathaus ihre Angebote vor. Die Sonne lockte mehrere hundert Besucher in die Innenstadt, um das Angebot in Anspruch zu nehmen. „Es tut gut zu wissen, dass man nicht allein ist. Ich habe lange überlegt, ob ich heute herkommen soll“, sagte ein Besucher aus Dormagen. „Es ist schwer für mich darüber zu reden, was passiert, aber jetzt bin ich froh, dass ich den ersten Schritt gemacht habe.“ Er ist anonymer Alkoholiker und bislang komplett alleine damit. Er berichtet davon, dass er es immer seltener schafft, regelmäßig zur Arbeit zu gehen, weder sein Chef, noch seine Freunde etwas davon wissen. Seine Frau ist mit den Kindern ausgezogen. Für ihn ist der Selbsthilfetag der erste Schritt, um sich Hilfe zu suchen, mit der Hoffnung, der Sucht standzuhalten und nicht rückfällig zu werden. Diese Chance bekam er am Stand der Anonymen Alkoholiker, die sich immer dienstags um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus der „Arche“ treffen. Ein paar Stände weiter ist ein Informationsstand der Hospizbewegung aufgebaut. Viele Ehrenamtler unterstützen Patienten und ihre Angehörigen bei ihrem letzten Weg. Es ist dabei völlig unabhängig, ob sich der Patient noch zuhause befindet und dort betreut wird oder im Krankenhaus. „Ich bin selbst Mama und berufstätig, dennoch versuche ich zumindest hin und wieder die Hospizbewegung ehrenamtlich für ein paar Stunden zu unterstützen. Niemand sollte in dieser schwierigen Situation alleine gelassen werden und niemand sollte alleine sterben, der sich das nicht ausdrücklich wünscht“, erklärt eine Ehrenamtlerin.