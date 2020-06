Bauen in Dormagen : Zentrum attackiert CDU und SPD wegen der Sekundarschule

Die Sanierung der Sekundarschule wird rund 17,1 Millionen Euro kosten. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Ein „billiges Manöver“ – so nennt die Zentrumsfraktion die Kritik der CDU am Bürgermeister wegen der schwierigen Situation der Sekundarschule. So lange die CDU-Kämmerin und Betriebsleiterin des Eigenbetriebes mit in der Kritik stand, habe die CDU geschwiegen.

Die Kritik der CDU an der aktuellen, schwierigen Situation der Sekundarschule mit immer teurer werdenden Sanierungskosten von nun rund 17,1 Millionen Euro erzürnt die Zentrums-Fraktion. Sie erinnert daran, dass die CDU als Teil der ehemaligen Großen Koalition mit in der Verantwortung steht. „Solange die CDU-Kämmerin und Betriebsleiterin des Eigenbetriebes mit in der Kritik stand, hat die CDU den Mantel des Schweigens über die Versäumnisse des Eigenbetriebes gelegt und versucht, ihre Parteikollegin damit zu schützen“, sagt Fraktionschef Hans-Joachim Woitzik. Daher sei es ein „billiges Manöver“, jetzt auf einmal den Bürgermeister als alleinigen Verantwortlichen zu attackieren, nachdem die Kämmerin Dormagen verlassen hat.

Seit Jahren mache das Zentrum darauf aufmerksam, dass der Eigenbetrieb kaum ein Projekt fristgerecht und im Rahmen der Kostenplanungen abgeschlossen habe. „Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie durch den Eigenbetrieb immer wieder hohe Millionenbeträge verbrannt wurden. Allerdings wurde das Kernproblem nie ernsthaft angepackt. Stattdessen ließen CDU und SPD der Inkompetenz freien Lauf.“ Das Zentrum glaubt, dass zahlreiche Personalaufstockungen „vorschnell“ passiert seien, „was ein Qualitätsproblem mit sich bringt“.

(schum)