Entlassfeiern in Dormagen : Schüler schaffen Quali für gymnasiale Oberstufe

Entlassfeiern in Dormagen

Dormagen Die Sekundarschule hat erstmals ihre Zehntklässler verabschiedet. Mit 45 Prozent der Schüler erreichten knapp die Hälfte von ihnen den Mittleren Schulabschluss. Und 145 Schüler der 10. Klassen der Realschule Hackenbroich habe ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

18 Prozent des Abschlussjahrgangs haben darüber hinaus die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe in der Tasche. Ein Schüler hat ein Stipendium für eine Schule in den USA erhalten und wird künftig dort die Schule besuchen. „Das ist ein wirklich tolles Ergebnis. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viele Schüler mit einem Mittleren Schulabschluss entlassen konnten“, sagt Ramona Krekovic, didaktische Leiterin der Sekundarschule.