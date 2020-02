Segeln in Dormagen : Der Yacht-Club wirbt mit närrischen Wasserbällen um Mitglieder

Dormagen Der Yacht-Club Bayer Leverkusen möchte neue Mitglieder gewinnen. Für den Karnevalszug am Samstag hat sich der Verein daher eine besondere Aktion ausgedacht.

Wenn sich am Eintopfsamstag, 22. Februar, pünktlich um 14 Uhr der große Karnevalszug durch Dormagen-Mitte vom Schützenplatz aus in Bewegung setzt, reiht sich zum krönenden Abschluss der Wagen des Dormagener Dreigestirns am Ende ein. Mitten in ihrem Kamelleregen werfen Prinz Ralf I. (Manderscheid), Bauer Stefan (Rennings) und Jungfrau Arielle (Ingo Bouvelet) auch 250 Wasserbälle unter das närrische Volk. Geschenkt hat sie ihnen der Yacht-Club Bayer Leverkusen (YCBL).

Bei der Übergabe an der Vereinszentrale an der Straße „Unter den Hecken“ wies der YCBL-Vorsitzende Tobias Küter auf die Verbindung zum Dreigestirn hin: „Prinz Ralf ist seit über 25 Jahren unser Vereinsmitglied.“ Ralf Manderscheid freute sich über das weitere „Geburtstagsgeschenk“: „Über die Wasserbälle freuen wir uns sehr.“ Aufgepustet werden die 250 Bälle allerdings nicht. „Dann hätten wir auf dem Wagen ein riesiges Platz-Problem“, meint Ingo Bouvelet lachend.

Mit den blau-weißen Bällen, auf denen die Internetadresse www.ycbl.de steht, möchte der Verein um weitere Mitglieder werben. Im Moment hat der Yacht-Club, dessen Gelände am Straberg-Nievenheimer See liegt, 850 Mitglieder, darunter 150 Kinder und Jugendliche. „Das dürfen gern noch mehr werden“, sagt der Vorsitzende. Seit knapp einem Jahr ist die Geschäftsstelle von Leverkusen wieder nach Dormagen zurück verlegt worden. „Wir waren früher schon mal in Dormagen“, berichtet Küter, der seinen Verein in der Innenstadt gut aufgehoben fühlt. Am 10. Mai ist ein Tag der offenen Tür für Segelfreunde und Interessierte am Strabi geplant.