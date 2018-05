Dormagen : Segel-Club lädt zum Tag der offenen Tür

Dormagen Mit einem strahlenden blauen Himmel, einigen Cumuluswolken und vier Windstärken Wind präsentierte sich das Wetter beim Tag der offenen Tür beim Yacht-Club Bayer Leverkusen am und auf dem Straberg-Nievenheimer See. Viele Mitglieder und Interessenten nutztendie abwechslungsreichen Angebote. Besonders beliebt war das Mitsegelangebot auf dem See in einer Jolle oder einem Kleinkreuzer.

Interessierte Kinder setzten sich furchtlos in einen Optimisten und wurden von segel-erfahrenen Vereinskindern ebenfalls in einem Opti begleitet. So konnten sie bei den Profis abgucken, wie die Pinne und das Segel zu bedienen sind. Trotz der steifen Brise, die im nördlichen Teil des Sees blies und die Boote in Schräglage brachte, waren alle Mitsegler dank unserer umsichtigen Skipper an Bord begeistert. Mit strahlenden Gesichtern verließen sie den Steg, um direkt zum Clubpavillion zu gehen. " Das möchte ich lernen! Was muss ich dafür machen?" war eine häufig gestellte Frage, die das Team am Info- oder Ausbildungsstand souverän und überzeugend beantworteten.

Der stellvertretende Bürgermeister Hans Sturm und seine Frau ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, ein paar Runden auf unseren gemütlichen Holzbooten zu segeln. Dieses Mal war die DLRG Dormagen mit einem eigenen Infostand vertreten und machte Werbung für das Schwimmen lernen im Kindesalter sowie für Rettungsschwimmerkurse.

(NGZ)