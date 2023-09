Projekt aus Dormagen-Nord Patenschaften unterstützen Kinder in Ghana

Über 100 Gemeindemitglieder erklärten sich innerhalb weniger Wochen bereit, für ein Patenkind zu spenden. Mit einmalig 100 Euro bekommt ein Kind ein Jahr lang in der Schule eine Mahlzeit, Kleidung und eine Schuluniform – nicht alle Eltern vor Ort können sich diesen Betrag leisten. Dieser würde vom Orden und von Spendern finanziert. „Ich bin sehr dankbar für die große Unterstützung in der Gemeinde“, sagt Klaus Koltermann. In den vergangenen Wochen wurden jetzt Patenurkunden an die Spender verteilt, die mit gemalten Bildern und Fotos der Kinder liebevoll gestaltet wurden. „Mit der Übergabe der Patenurkunden haben alle Wohltätigen ein Gesicht in den Händen: Das jeweilige Patenkind ist abgebildet.“ Im kommenden Jahr sollen die Patenschaften erneuert und fortgesetzt werden, um den Kindern auch weiterhin den Besuch der Schule zu ermöglichen.