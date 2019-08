Rockkonzert in Dormagen : Secret Fire lockt auch bei Regen viele Fans an

Secret Fire lockt auch bei Regen viele Fans an

Rockkonzert in Dormagen

Secret Fire begeisterte beim „Rock am Ring“. Foto: Georg Salzburg(salz)

Die Band begeisterte bei „Rock am Ring“.

Erneut verwandelte sich jetzt die Rückseite des Ring-Center in ein gratis Open-Air-Konzertgelände. Neben Bänken und Stehtischen bleibt da immer noch genug Platz zum Tanzen und Feiern, wie sich auch beim ersten Auftritt von Secret Fire zeigte.

Feiern konnten die Besucher allzu bekannte Stücke, aber auch das eine oder andere eher unbekannte Lied. Am Summen und Singen auf dem Platz hörte man beispielsweise, dass jedem der Anwesenden „Eye of the Tiger“ sofort etwas sagte.