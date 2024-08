Second-Hand-Shop der Caritas in Dormagen Einkaufen einmal anders - charmant und einladend

Ladenhüter gibt es im Römerkeller so gut wie keine: Regelmäßig gehen Säcke mit Überschüssen von Dormagen in die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. „Manchmal wollen die Besucher aber auch nur reden“, erzählt Monika Emmel. Nach ihrer Erfahrung steht nicht immer der günstige Einkauf im Mittelpunkt des Interesses der Kundinnen und Kunden. Gespräche entstünden eher beiläufig, zum Beispiel am Büchertisch über ein gutes Buch, am Schuhregal über die Qualität der Sohle oder am Taschenständer darüber, ob die Farbe des Etuis zum Mantel passe. Nach etwas Small Talk wird es schnell persönlich: Wo drückt der Schuh? Welche Sorgen warten zu Hause? In welche größere Wohnung soll man ziehen, wenn das Baby da ist? Ein offenes Ohr, eine Tasse Kaffee mit Keksen, ein verständnisvoller Blick, die Frage nach der Herkunft – so entwickeln sich buchstäblich Gespräche über Gott und die Welt.