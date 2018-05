Dormagen: Sechs Kilometer laufen für ein Wasserprojekt

Dormagen In Deutschland ist es nur schwer vorstellbar, dass es Menschen gibt, die ihr Wasser nicht einfach aus dem Wasserhahn beziehen können. Sie müssen zum Teil viele Kilometer laufen, um an Wasser zu kommen. Durchschnittlich legen sie sechs Kilometer mit Kanistern und Eimern voller Wasser zurück und das Tag für Tag. Um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, hat die Organisation World Vision den "Global 6K Run & Walk" ins Leben gerufen.

Erstmalig findet dieser Lauf am Samstag, 26. Mai, auch in Dormagen statt. "Ich habe Anfang des Jahres von World Vision gehört und wollte dieses Projekt nach Dormagen bringen", erzählt Sascha Emondts, ein Mitglied der Baptisten-Kirche in Dormagen. An dem sechs-Kilometer-langen Lauf kann jeder teilnehmen und ein freiwilliges Startgeld mitbringen. "Dies wird dann eins-zu-eins an World Vision übergeben. Damit unterstützen wir Wasser- und Hygieneprojekte in Asien, Afrika und Lateinamerika", sagt Jörn Danger, Diakon für Kommunikation der Baptisten-Kirche.