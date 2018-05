Dormagen : Schwimmkurse für Kinder beim TSV Bayer

Dormagen Die Schwimmkurs-Saison der "Hai-School", der Schwimmschule des TSV Bayer Dormagen, hat im Freibad Römer-Therme begonnen. Für Kinder ab fünf Jahren (Stichtag 1. September 2013) bietet der TSV verschiedene Schwimmlernkurse an, die ab Juni starten. In den Sommerferien finden zudem Kompaktschwimmkurse statt. Diese Angebote können nur nach Teilnahme an einem Vorschwimmen am 3. Juni (10 bis 18 Uhr) gebucht werden. Dieser Sichtungstermin mit Beratung durch die Trainer dauert ca. 30 Minuten, eine Online-Anmeldung ist erforderlich.

"Ziel des Vorschwimmens ist die Feststellung der Grundlagen wie Tauchen, Springen, Gleiten sowie das Verhalten der Kinder im Wasser, um eine individuelle Förderung gewährleisten zu können", sagt Ramona Noorman, Leiterin der "Hai-School". Auch für Kinder unter fünf Jahren gibt es ein Angebot: Bei den Eltern-Kind-Kursen für Kinder von zwei bis viereinhalb Jahren entdecken Eltern mit ihren Kindern die Freude am Wasser. Weitere Informationen unter www.hai-school.de

(NGZ)