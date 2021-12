Schwimmbad in Dormagen : In der Römer-Therme gelten strengere Regeln

Dormagen Ab dem 28. Dezember gelten auch in Dormagen die aktualisierten Regelungen der Corona-Schutzverordnung. Die Römer Therme ist davon betroffen.

Ab dem 28. Dezember gelten auch in Dormagen die aktualisierten Regelungen der Corona-Schutzverordnung. Neben den Kontaktbeschränkungen (maximal zehn Geimpfte oder bei Ungeimpften ein Haushalt plus zwei Personen) ist in diesem Fall erneut der Freizeitbereich besonders betroffen, denn dort gilt ab Dienstag 2G+ – auch Menschen, die bereits die sogenannte Booster-Impfung erhalten haben, sind nicht von der Testpflicht befreit.

Betroffen ist in Dormagen neben den zahlreichen Fitnessstudios auch die Römer-Therme in Dormagen-Mitte. So heißt es: „Der Zutritt zur Römer-Therme ist gemäß der 2G+-Regel ausschließlich für vollständig geimpfte, genesene plus getestete Personen möglich ist. Ab dem 28. Januar werden die Nachweise kontrolliert und gelten nur in Verbindung mit dem Personalausweis.“ Ein Selbsttest reicht dabei nicht aus. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind von den Regelungen ausgenommen, jedoch nicht während der Schulferien.