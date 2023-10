Schwimmbad in Dormagen Römer-Therme soll Ganzjahresbad bleiben

Noch bis zum Jahresende wird die Römer-Therme geöffnet sein. Doch was geschieht dann mit dem Freibad, das (nominell) ein Ganzjahresbad ist? Aufgrund der finanziellen Schieflage des beliebten Schwimmbads ist die Zukunft ungewiss. Geht es nach der Stadt Dormagen, dann soll alles so bleiben, wie es zu guten, alten Zeiten einmal war: geöffnet von Januar bis Dezember. Diesen Vorschlag wird die Verwaltung den Mitgliedern des Stadtrates am Donnerstag kommender Woche (26.) präsentieren. Dabei geht es jedoch um insgesamt fünf Varianten, über die der Rat entscheiden soll. Ein kräftiges Defizit gibt es bei allen Möglichkeiten, die Bandbreite reicht von fast 600.000 bis eine Million Euro. Die von der Stadt präferierte Version würde laut aktueller Prognose ein jährliches Minus in Höhe von rund 776.000 Euro einfahren.