Schwimmbad in Dormagen : In der Römer-Therme gilt weiterhin 2G ohne Test

Update Dormagen Ab dem 28. Dezember gelten auch in Dormagen die aktualisierten Regelungen der Corona-Schutzverordnung. Die Römer-Therme kann jedoch weiter ohne zusätzlichen Test besucht werden.

Ab dem 28. Dezember gelten auch in Dormagen die aktualisierten Regelungen der Corona-Schutzverordnung. Neben den Kontaktbeschränkungen (maximal zehn Geimpfte oder bei Ungeimpften ein Haushalt plus zwei Personen) ist in diesem Fall erneut der Freizeitbereich besonders betroffen, denn dort gilt ab Dienstag 2G+ – nur Menschen, die geimpft oder genesen sind, haben Zutritt, müssen aber zusätzlich einen Testnachweis erbringen.

Das gilt auch für Schwimmbäder - nicht aber für die Römer-Therme in Dormagen-Mitte. Ursprünglich war man auch in dem beheizten Freibad von 2G+ ausgegangen, „aber wir haben beim genauen Durchsehen der neuen Corona-Schutzverordnung festgestellt, dass für uns als Freibad nur die 2G-Regel gilt“, sagte Betriebsleiter Frank Kaldenpoth am Dienstagmorgen. „Das hat uns auch überrascht. Wir haben das sofort mit dem städtischen Ordnungsamt besprochen und es ist alles in Ordnung.“ Das heißt, Besucher der Römer-Therme müssen nur den Status „Genesen“ oder „Geimpft“ vorweisen, ein zusätzlicher Schnelltest ist nicht notwendig.