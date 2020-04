Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen : Neue Nistkästen für den Delrather Ententeich

Wolfgang Tylus bei der Arbeit am Ententeich in Delrath. Foto: SDW

Delrath Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SWD) Dormagen sucht Helfer für Baumschnitt und -pflege.

Hobby-Ornithologe Wolfgang Tylus hat bereits viele fachgerechte Vogel-Nistkästen gebaut. Durch die Corona-Krise ist sein SDW-Frühjahrs-Angebot für Kinder zum Nistkastenbau leider nicht möglich geworden. Dafür hat er jetzt noch einige Nistkästen für verschiedene Vogelarten am Ententeich angebracht, nicht nur zur ökologischen Bereicherung sondern auch für Spaziergänger, die dort von zahlreichen Vogelstimmen begrüßt werden.

Die SDW Dormagen bedauert auch, dass durch den Ausfall der beliebten Tannenbusch-Woche ihre Projekte und zukünftigen Pläne nicht groß vorgestellt werden können. Das sollten neben den waldpädagogischen Angeboten sowie den Tier- und Baum-Patenschaften weitere SDW-Projekte sein. „Der Naturerlebnis-Pfad im Tannenbusch, die Patenobstwiesen, die Beschilderung im Tierpark, das Schwarzpappel-Mutterquartier in Nievenheim-Ückerath, aber auch eine Beteiligung an der Wieder-Aufforstung im Tannenbusch mit Wildobstgehölzen, besonders am Waldrand“, zählt Bernd Dehm, der Vorsitzende der SDW Dormagen, auf.