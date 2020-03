Coronavirus in Dormagen : Hochzeiten nur noch ohne Angehörige und Gäste möglich

Dormagen Das Heimatfest in Rheinfeld fällt aus. Die Stadtbibliothek bietet bis zum 20. April eine kostenlose Online-Anmeldung für alle digitalen Angebote an.

Familienberatungsstelle Für alle Fragen rund um das Thema Familie steht die örtliche Erziehungs- und Familienberatungsstelle (EFB) Dormagen allen Kindern, Jugendlichen und Eltern weiter zur Verfügung. Wegen der Corona-Pandemie entfallen zwar alle Termine, stattdessen finden alle Beratungen telefonisch unter 02133 43022, per E-Mail an efb.dormagen@caritas-neuss.de und über die Online-Beratung unter www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung statt.

Altpapier Nicht nur das Schadstoffmobil des Rhein-Kreises Neuss, sondern auch der mobile Altpapiercontainer der EGN, der am ersten Samstag im Monat Dormagen anfuhr, sind vorerst nicht mehr im Einsatz. Papier, Pappe und Kartons können derzeit an den Privatanlieferstationen in Neuss (Lövelinger Straße 101, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr) und Grevenbroich (Am Sandwerk, montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr) abgegeben werden.