Schutz gegen Corona in Dormagen : Alle Schulen mit Luftfiltern ausgestattet

Schutz gegen Corona in Dormagen

Dormagen Die Ausstattung aller städtischen Grundschulen mit mobilen Luftfiltergeräten steht vor dem Abschluss. Am Dienstag wurden die letzten Geräte ausgeliefert.

Jetzt sind insgesamt 193 Räume mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Alle Geräte können sofort eingesetzt werden. „Gerade in Anbetracht des aktuell schwierigen Infektionsgeschehens sind wir sehr froh, dass wir alle Luftfiltergeräte zügig bestellen und ausliefern konnten. In Ergänzung zum Lüften sind sie ein wichtiges Mittel, den Schutz vor einer Infektion im Klassenraum zu erhöhen“, sagt Frank Wolfgramm, Leiter des städtischen Eigenbetriebs. „Die ersten Rückmeldungen, die wir von den bereits belieferten Schulen zu den Geräten erhalten haben, sind sehr positiv.“

Neben den mobilen Luftfiltergeräten befindet sich die Installation von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Schulen und Kitas in Planung. Wann diese Anlagen in Betrieb genommen werden können, ist nach Angaben der Stadt derzeit noch nicht absehbar. Politisch war vor einem Jahr über die Anschaffung gerungen wurden.