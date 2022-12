Platzmangel am Schulzentrum Hackenbroich Zentrum kritisiert die Stadt

Das Zentrum hatte beantragt, dass die Verwaltung eine Standortvariante auf dem großen Parkplatz am Schulzentrum prüfen solle, mit einem Gebäude in Modulbauweise, und dazu für die Sitzung des Betriebsausschusses ein Konzept vorstellen solle. Dies war abgelehnt worden. Damit wollen sich die Zentrumspolitiker Hans-Joachim Woitzik, Thomas Freitag und Michael Kirbach nicht abfinden. „Wir erwarten sachliche Gegenargumente der Verwaltung“, schreiben sie in einer Stellungnahme. „Nach Rücksprache mit Vertretern einer anliegenden Schule in Hackenbroich sehen wir in den von der Verwaltung vorgestellten Varianten zum Ausbau des Standortes keine, in der sich ein bedarfsgerechtes und schulisches Gesamtkonzept abbildet. Trotzdem ist der gestiegene Bedarf an Flächen für beide Schulen am Standort sichtbar, und diesem muss zeitnah begegnet werden.“