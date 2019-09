Schulweg in Dormagen : SPD kritisiert FDP für Elterntaxi-Vorstoß

Schulweg in Dormagen

In vielen Städten entstehen durch Hol- und Bringdienste der Schüler gefährliche Situationen vor den Schulen. Foto: Matzerath

Dormagen Viel zu gefährlich sei eine Ausweitung der „Elterntaxi“-Zonen direkt vor den Grundschulen und Kitas – so stellt sich die SPD gegen den FDP-Prüfauftrag. Die Genossen schlagen sichere Zonen in ca. 250 Metern Entfernung vor.

Ob in Nievenheim, Rheinfeld oder Zons: Jeden Morgen können „Elterntaxis“ beobachtet werden, mit denen Erwachsene ihre Kinder zur (Grund-)Schule fahren und möglichst direkt vor dem Schultor absetzen. Das birgt große Gefahren durch den unübersichtlichen „Anlieferverkehr“, für den Dormagener Schüler schon vor drei Jahren „Denkzettel“ an die Eltern verteilt hatten – eine Anregung der Schüler aus dem Kinderparlament 2016. So reagiert der jugendpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Michael Dries, erbost auf Vorschläge der FDP, den Eltern das Parken im Bereich der Schulen zu erleichtern: „Seit Jahren versuchen Lehrer, Politiker, Ärzte, Polizei und auch der ADAC, Eltern dafür zu sensibilisieren, dass Kinder den Schulweg eigenständig zurücklegen und die ‚Elterntaxis‘ bis auf ein unvermeidbares Minimum reduziert werden.“ Dries fragt: „Ist den Liberalen klar, dass sie das Leben und die Gesundheit unserer Kinder auf dem Schulweg gefährden, indem sie das halbseitige Parken auf den Gehwegen erlauben möchten, auf dem unsere Kinder unterwegs sind?“ Solcherart Rücksichtslosigkeit beim Halten und Parken müsse vor manchen Schulen bereits jetzt schon durch Aufpollerung verhindert werden.