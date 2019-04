Schulsanierung in Dormagen : ÖPP: Lierenfeld setzt auf Kompromiss

Dormagen Stadtrat entscheidet am 9. Mai über das weitere Vorgehen.

Wen die Mitglieder dess Stadtrates am 9. Mai zu ihrer nächsten Sitzung im Ratssaal zusammenkommen, dann steht eine der wichtigsten Entscheidungen seit Jahren auf der Tagesordnung: das weitere Vorgehen im ÖPP-Projekt. Das will die Stadt stoppen, weil die Kosten explodieren. Statt knapp 38 Millionen Euro sollen die Bauprojekte am Schulzentrum Hackenbroich und in der Stadtmitte (Sanierungen, Neubauten) 71 Millionen Euro kosten und auch die jährlichen Betriebskosten von 2,3 Millionen Euro haben sich erhöht. Doch wie es weitergeht, ist fraglich. Es droht ein Streit zwischen Bürgermeister und vor allem der CDU-Fraktion, weil die Vorstellungen über das weitere Vorgehen auseinandergehen. Bürgermeister Erik Lierenfeld gibt sich entspannt: „Ein Streit beziehungsweise eine Diskussion ist bei diesem Thema doch gut. Es ist heute nicht absehbar, wohin die Reise letztlich geht.“