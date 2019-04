Kampf um Schulsanierung : CDU und SPD suchen Lösung für ÖPP-Krise

Dormagen Die Große Koalition ringt um einen gemeinsamen Weg für die Millionen Euro schwere Schulsanierung.

Hundert Folien bekamen die Mitglieder des Arbeitskreises ÖPP am Mittwochabend präsentiert, auf denen die Hintergründe für die schwere Krise erläutert wurden, in denen das ÖPP-Projekt steckt. Denn statt 37,7 Millionen Euro sollen Sanierungen und Neubauten in den Schulzentren Hackenbroich und Stadtmitte 71,1 Millionen Euro kosten – mindestens. Die Stadt will die Reißleine ziehen und sich komplett aus dem Modell Öffentlich-Private-Partnerschaft (ÖPP) herausziehen. Eine neue Sanierungsgesellschaft soll die Projekte übernehmen, mit integriert eine Wohnungsbaugesellschaft. Das lehnt die CDU kategorisch ab und weiß dabei ihren Koalitionspartner SPD nicht an ihrer Seite. Die Situation könnte eskalieren.