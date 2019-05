Schulsanierung Dormagen : ÖPP-Experten sagen Auftritt in Ratssitzung ab

Aus der Diskussion im Stadtrat zum vorerst gestoppten ÖPP-Schulsanierungsprojekt wurde nichts. Denn die eingeladenen Gäste waren nicht erschienen.

Große Überraschung am Donnerstag Abend im Stadtrat: Aus der erwarteten Diskussion zum vorerst gestoppten ÖPP-Schulsanierungsprojekt wurde nichts. Denn die eingeladenen Gäste waren nicht erschienen. Vertreter von Partner Deutschland und des Fachbüros Assmann sollten den Stadtverordneten Rede und Antwort stehen. Die verdutzten Stadtverordneten erfuhren dann von Bürgermeister Erik Lierenfeld, dass sie nicht da sind. Offizielle Begründung: Weil es zwischen Partner Deutschland, dem Büro Assmann und dem städtischen Eigenbetrieb noch, so Stadtsprecher Jonathan Benninghaus, „Beratungsbedarf“ gibt, habe man in „beiderseitigem Übereinkommen“ sich dazu entschieden, nicht in die Ratssitzung zu kommen. Laut Lierenfeld soll es in der nächsten Ratssitzung einen erneuten Anlauf geben.