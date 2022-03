Schulprojekt in Dormagen : NGK-Schüler spenden neun „Sheltersuits“

Knechtsteden Die Schlafsäcke, die auch als Jacken fungieren, sollen Obdachlosen aus dem Kreis zugute kommen. Die Idee kam den Schülern im Deutschunterricht.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8e am Norbert-Gymnasium Knechtsteden waren am vergangenen Donnerstag zurecht stolz: Die Klasse konnte der Caritas Neuss neun sogenannte „Sheltersuits“ für Obdachlose übergeben, für die sie monatelang Spenden gesammelt hatte. Dirk Jünger, Abteilungsleiter der Sozialen Dienste der Caritas Neuss, die sich hauptsächlich um die Betreuung der Obdachlosen im Rhein-Kreis kümmert, nahm die Spende dankbar entgegen.

Sheltersuits sind eine Kombination aus Überlebensschlafsack und Jacke, die sich besonders gut für obdachlose Menschen eignen. Entstanden war die Idee zur der Aktion im Herbst im Deutschunterricht der 8e, der Projektklasse des Jahrgangs. „Wir haben uns damit beschäftigt, was ‚Alltagshelden‘ ausmacht“, erzählt Klassenlehrer Florian Hollmann. Die Schüler trugen Ideen zusammen und entschieden sich, mit ihrem Projekt auf die soziale Notlage und die steigenden Zahlen obdachloser Menschen in der Region aufmerksam machen zu wollen. So erstellten die Schüler Schauwände, um im Eingangsbereich auf das Thema aufmerksam zu machen und fingen an, Spenden zu sammeln. „Zunächst unter den Mitschülern, dann auch am Tag der offenen Tür und beim Adventsbasar“, so Hollmann. Auch ein YouTube-Video erstellten die Schüler.