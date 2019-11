Kostenpflichtiger Inhalt: Schulprojekt in Dormagen : Mängel an neuer BvA-Aula aufgetaucht

An der Fassade des BvA fehlen an mehreren Stellen die Klinker. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Starke Kritik von Projektsteuerer und Stadt an Baufirma. Die Fassadenarbeiten am neuen Anbau des Gymnasiums in der Stadtmitte seien nicht fachgerecht ausgeführt worden. Möglicherweise droht ein Rechtsstreit.