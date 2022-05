Schulen in Dormagen : Zentrum will mehr Medienkompetenz

Das Zentrum will mehr Medienkompetenz an Schulen. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen Die Zentrums-Fraktion fordert ein Medienkompetenzsiegel für alle Dormagener Schulen. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion im Schulausschuss stellen.

„Durch digitale Bildung lassen sich potenzielle Gefahren eindämmen und die Vorteile von Medien, Technik und Digitalisierung kreativ nutzen“, sagt Ratsmitglied Michael Kirbach. „Mit dem Schwerpunkt nachhaltiger Jugendschutz und den Themenbereichen zum Beispiel Cybermobbing, Sexting, Cyberstalking, Cybergrooming, Altergrenzen, Datenschutz etc. gibt es Bedrohungen, die durch die neue Technik entstehen und denen begegnet werden muss. Beim Medienkompetenz-Siegel liegen dazu Erfahrungen sowie Konzepte vor, die da schon erprobt und in Dormagen leicht zu implementieren sind“, so Kirbach.

Für das Zentrum sind Kenntnisse im Umgang mit digitalen Medien elementar: „Entscheidend ist, dass Kinder und Jugendliche ein grundsätzliches Bewusstsein für den Umgang mit persönliche Daten entwickeln müssen. Es genügt eben nicht jedem Kind ein i-Pad in der Schule in die Hand zu drücken“, führt Kirbach aus.

Das Siegel werde, so das Zenturm, verliehen, wenn Schulen in allen Bereichen entsprechende dauerhafte Angebote im Schulalltag integriert haben. Dazu zählen: Digitale Ethik, kreative Medienarbeit, ehrenamtliche Medienscouts etc. Dies werde nach Ansicht der Politiker zu einer Entlastung der Lehrer führen, eine bessere Schulatmosphäre schaffen, die Kompetenzen erweitern und das Können letztlich durch Experten geprüft“, sagt Ratsmitglied Thomas Freitag.