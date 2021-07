Schulen in Dormagen : Zentrum will Luftfilter in Klassenräumen

Zentrum will Luftfilter in Klassenräumen

Dormagen Seit Monaten schwelt ein Streit vor allem zwischen der Zentrumsfraktion und der Stadt um den Einsatz von Luftfiltern an Schulen. Jetzt gibt es eine neue Forderung.

Die Zentrumsfraktion bleibt beim Thema Luftfilter hartnäckig am Ball: Weil aus ihrer Sicht in Dormagen viel zu wenig getan wird, damit an den städtischen Schulen in der Corona-Pandemie bessere Lernbedingungen herrschen, richtet sie jetzt eine klare Handlungsaufforderung an die Stadt. „Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Missmanagement der Verwaltung. Kinder werden in schimmeligen Kellern unterrichtet, benötigte Raummodule nicht bestellt und bei Luftfiltern wartet man auf eine Förderung, anstatt zu handeln.“ Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik folgert: „Kindeswohl spielt bei der Dormagener Verwaltung offensichtlich keine Rolle.“