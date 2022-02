Schulen in Dormagen : Mehrere Inklusionsassistenten im Einsatz

Schulen in Dormagen

An der Christoph-Rensing-Grundschule in Dormagen ist eine Poollösung geplant. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen SPD und die Grünen riefen im letzten Jugendhilfeausschuss das Thema „Inklusionsassizenz“ auf den Plan. Im vergangenen Jahr musste demnach kein Antrag auf eine solche Unterstützung abgelehnt werden. Weitere Poollösungen sind geplant.

Im vergangenen Jugendhilfeausschuss der Stadt Dormagen riefen SPD und Bündnis90/Die Grünen das Thema Inklusionsassistenz für Kita- und Schulkinder auf den Tagesplan. Die Fraktionen forderten die Verwaltung auf, eine Reihe von Fragen zu beantworten. Wie viele Inklusionsassistenten sind in Schulen in Dormagen im Einsatz? Wie viele Anträge gab es, wie viele wurden abgelehnt und was waren die Gründe? Wie läuft das Verfahren?