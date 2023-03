Theodor-Angerhausen-Schule in Dormagen Mögliche Lösung für Elterntaxis

Beim großen Fußverkehrscheck im Herbst vergangenen Jahres besichtigte das Kölner Planungsbüro „VIA“ gemeinsam mit Vertretern der Stadt Dormagen und einigen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die wichtigen und brenzligen Straßenstellen in der Stadtmitte und die Experten entwickelten ein Konzept mit umfangreichen Vorschlägen zur Verbesserung der Situation in Dormagen. Im Umweltausschuss stellte Verkehrsplanerin Andrea Fromberg der Politik die konkreten Maßnahmen vor, besonderes Interesse zeigten die Umweltpolitiker dabei an der möglichen Errichtung einer sogenannten Schulstraße an der Theodor-Angerhausen-Schule.