Schulen in Dormagen Schüler informieren sich über Berufe

Am LGD richtet sich das Angebot an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis Q2. Die Jugendlichen hatten am Samstag die Gelegenheit, verschiedene Workshops zu besuchen, in denen Referentinnen und Referenten ihre Berufe vorstellen und die Schülerinnen und Schüler über die Wege in diesen Beruf informieren. Bei den Referenten handelte es sich hauptsächlich um ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie um Eltern. Der Berufsinformationstag wird in jedem Jahr vom Förderverein und vom Studien- und Berufswahlorientierungsteam des LGD organisiert.