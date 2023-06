Schulen in Dormagen Förderung für RLT-Anlagen besteht

So habe sich die Lieferzeiten für die RLT-Anlagen aufgrund der weltweiten Marktsituation auf acht bis zehn Monate verlängert. Die Fördermittel seien weitestgehend bis Ende 2023 verlängert worden. In manchen Kindertagesstätten, wie beispielsweise der Kita Farbenplanet in Rheinfeld und der Kita Bunte Wolke in Delrath, sei die ausführende Fachfirma bereits beauftragt. Auch an Grundschulen wie der Regenbogenschule Dormagen, der Friedrich-von Saarwerden-Schule in Zons und die Erich-Kästner-Schule in Dormagen gehe es voran. In der Kita Rappelkiste in Horrem und in der Kita Krümelkiste in Nievenheim sei die RLT-Installation veraltet, weswegen es dort zunächst einer Nachrüstung bedarf.