Lehrer aus Dormagen vernetzen sich Digitalisierung bringt Schulen zusammen

Knapp 300 Lehrkräfte Dormagener Schulen ziehen beim Thema Digitalisierung in diesem Jahr mit vereinten Kräften an einem Strang – erstmalig fand am Montag das „Barcamp Digitales Dormagen“ in der sanierten Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums (BvA) sowie in den Räumlichkeiten der Rachel-Carson-Schule statt. Organisiert wurde die „DiDo 23“ von einem Planungsteam bestehend auch Lehrerinnen und Lehrern der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, des Leibniz-Gymnasium Dormagen, der Rachel-Carson-Schule und des BvA. An der besonderen Veranstaltung teilgenommen haben außerdem Vertreter der Realschule Hackenbroich sowie einiger Grundschulen.