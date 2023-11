Schulen in Dormagen Klare Position im Nahost-Konflikt

Der Krieg in Nahost nach dem schrecklichen Terrorangriff der Hamas auf Israel dauert an und beschäftigt auch Schüler und Lehrer in Dormagen. Im Unterricht werden häufig Fragen gestellt, auch im Schulalltag wird der Konflikt thematisiert. „Das ist ein Thema, das viel Sensibilität von Lehrkräften erfordert“, sagt Thomas Vatheuer, Schulleiter des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums. Das BvA hat durch den Schüleraustausch mit einer Partnerschule in Kiryat Ono eine enge Verbindung zu Israel. Unter den Opfern des Angriffs der Hamas am 7. Oktober seien auch Familienmitglieder ehemaliger Austauschschüler. „Das macht uns sehr betroffen und wir signalisieren als Schule unsere Solidarität.“